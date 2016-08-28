Валерий Брагин: "В целом нашу игру надо усиливать"

Молодежная сборная России в серии буллитов обыграла Финляндию со счетом 2:1 в матче Турнира четырех наций. После матча главный тренер россиян Валерий Брагин отметил удобный формат турнира.

– График турнира очень удобно составлен с той точки зрения, что на чемпионате мира тоже бывают ситуации, когда за вечерним матчем на следующий день предстоит играть дневной. Было важно посмотреть, кто из хоккеистов держит такой ритм, реагирует на него. В целом, нашу игру, конечно, надо усиливать, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Что-то получается уже сейчас, но только отдельными моментами. Турнир получился очень полезным с точки зрения информации: кто-то из хоккеистов порадовал, кто-то нет. Сейчас обсудим каждую кандидатуру и с этими выводами будем следить за кандидатами с точки зрения приглашения на Суперсерию.