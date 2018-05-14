Валерий Брагин: "Кубок Черного моря" – очень важный этап подготовки к чемпионату мира"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин заявил, что "Кубок Черного моря" станет отличной возможностью для штаба внимательно изучить способности спортсменов. По словам специалиста, опыт выступлений на этом турнире есть практически у всех ведущих мололодых хоккеистов.

– Я всегда говорил, что "Кубок Черного моря" – очень важный этап подготовки к чемпионату мира, хотя и проводится за полгода до его проведения, – цитирует официальный сайт ФХР Брагина. – В ходе сбора и турнира у тренерского штаба есть отличная возможность внимательно изучить возможности каждого из кандидатов и лучше узнать игроков, что очень важно для формирования команды на чемпионат мира. Турнир хорошо организован, команде созданы отличные условия для игр и тренировок.

"Кубок Черного моря" проводится в пятый раз, и за предыдущие годы в нем принимали участие практически все ведущие российские молодые хоккеисты. Опыт выступления на сочинском турнире есть в активе олимпийских чемпионов вратарей Ильи Сорокина, Игоря Шестеркина, защитника Владислава Гаврикова, а нападающий Кирилл Капризов, ставший автором золотой шайбы Пхенчхана-2018, в 17-летнем возрасте своим точным броском решил судьбу и первого "Кубка Черного моря" в 2014 году.

"Кубок Черного моря" пройдет с 26 по 28 мая в Сочи.

Определен состав молодежной сборной России на "Кубок Черного моря"