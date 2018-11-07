Степан Старков: "Каждый русский хоккеист с детства мечтает забить канадцам"

Нападающий молодежной сборной России Степан Старков - о победе над сборной WHL (3:1) в рамках суперсерии.

- Канадцы всегда здорово начинают, активно действуют в первом периоде. Мы были к этому готовы и делали все возможное, чтобы выполнить план на стартовый отрезок. Да, одну шайбу все-таки пропустили, но смогли и сами забить в конце первого периода. Этот гол очень помог.

- Матч складывался зеркально в сравнении со вчерашним, какие коррективы были внесены, чтобы не повторить вчерашней ошибки и в третьем периоде забить первыми?

- О вчерашней игре не вспоминали. Просто концентрировались прежде всего на внимательной игре в обороне, понимая, что впереди шансы обязательно будут. Надо только их реализовать.

- Сегодня забросили самую важную шайбу в карьере?

- Каждую свою шайбу могу назвать важной, но сегодня, конечно, особенный момент для меня, уверен, каждый русский хоккеист с детства мечтает забить канадцам, - цитирует хоккеиста официальный сайт ФХР.

Счет в суперсерии стал равным - 1:1. Следующий матч российская команда проведет против сборной лиги Онтарио. Игра состоится 9 ноября и начнется в 3 часа ночи по московскому времени.