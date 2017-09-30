Сборная России проведет сбор в Аняне перед Олимпиадой-2018

Сборная России проведет сбор в корейском Аняне с 6 по 11 февраля, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. Сбор станет заключительным этапом подготовки к хоккейному турниру Олимпиады-2018. Российские хоккеисты вылетят в Корею 5 февраля. До этого времени с 26 января они будут тренироваться в Новогорске.

На сборе в Аняне сборная России 11 февраля проведет выставочный матч с Кореей. На следующий день россияне переедут в олимпийскую деревню. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России в групповом турнире сыграет с командами США, Словакии и Словении.

Напомним, что ближайшие Игры впервые с 1994 года пройдут без участия игроков НХЛ. Лига не договорилась с ИИХФ и не будет делать паузу в сезоне на олимпийский хоккейный турнир.