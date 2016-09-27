Ротенберг, Каменский, Браташ и Козлов избраны в комитеты ИИХФ

По результатам заседания ИИХФ утверждены новые члены комитетов организации, сообщает официальный сайт ФХР. В состав комитетов вошли девять россиян.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг избран членом комитета управленческих реформ, а исполнительный директор Дмитрий Курбатов - комитета проведения соревнований.

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский вошел в состав дисциплинарного комитета, ассистент главного тренера "Локомотива" Олег Браташ – тренерского комитета. Александр Поляков стал членом судейского комитета, Ольга Вотоловская будет представителем комитета женского хоккея.

Ольга Романенко (ТВ, медиа и маркетинг), Андрей Точицкий (развитие юношеского и молодежного хоккея) и врач СКА Егор Козлов (комитет медицины) избраны специальными членами комитетов и будут привлекаться к заседаниям в зависимости от повестки дня.