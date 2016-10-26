Объявлен расширенный состав молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным объявил расширенные составы на "Турнир четырех наций" (Швеция) и CIBC CHL Canada Russia Series. Серии состоят из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг, сообщает официальный сайт ФХР.

"Турнир четырех наций" пройдет в шведском Гетеборге с 4 по 6 ноября, Россия U20 сыграет со сверстниками из Швеции, Финляндии и Чехии. На попадание в окончательный состав претендует 28 хоккеистов:

Вратари: Александр Самойлов (“Красная Армия“), Константин Волков (“СКА-1946“), Илья Самсонов (“Металлург“ Мг);

Защитники: Вадим Кудако (“Северсталь“), Михаил Сидоров (“Ак Барс“), Никита Макеев (“Звезда“), Тимур Фаткуллин (“Металлург“ Нк), Дмитрий Алексеев, Илья Карпухин (оба – “Челмет“), Егор Воронков (“Витязь“), Григорий Дронов (“Металлург“ Мг), Денис Цуканов (“Ирбис“), Руслан Петрищев (“Толпар“), Егор Рыков (СКА);

Нападающие: Кирилл Капризов, Михаил Воробьев (оба – “Салават Юлаев“), Егор Фатеев, Александр Полунин (оба – “Локомотив“), Михаил Котляревский (“Толпар“), Иван Володин, Михаил Мальцев (оба – “СКА-Нева“), Игорь Швырев (“Стальные Лисы“), Максим Рассейкин (“Автомобилист“), Николай Чебыкин (ХК МВД), Данил Веряев (“Торпедо“ НН), Марсель Шолохов (“Белые Медведи“), Владимир Бобылев (“Спартак“), Никита Дыняк (“Динамо“ Спб).

Команда соберется в Новогорске 29 октября. По итогам сбора будут определены 22 хоккеиста, которые 3 ноября отправятся в Швецию. Руководить сборной на турнире будет один из ассистентов Валерия Брагина – Юрий Бабенко.

Расширенный список кандидатов на участие в CIBC CHL Canada Russia Series:

Вратари: Антон Красоткин (“Локо”), Владислав Сухачев (“Челмет”), Константин Волков (“СКА-1946”);

Защитники: Дмитрий Зайцев (“Муз Джо”, WHL), Сергей Зборовский (“Реджайна”, WHL), Артем Чмыхов (ЦСКА), Камиль Фазылзянов (“Реактор”), Егор Зайцев, Артем Волков (оба – “Динамо” Бшх), Григорий Дронов (“Металлург” Мг), Александр Щемеров (“Автомобилист”), Денис Цуканов (“Ирбис”), Руслан Петрищев (“Толпар”), Тимур Фаткуллин (“Металлург“ Нк), Артем Минулин (“Свифт Каррент“,WHL), Михаил Сергачев (“Виндзор“, OHL);

Нападающие: Денис Алексеев, Данил Юртайкин, Роман Крикуненко, Егор Фатеев (все – “Локо“), Кирилл Ураков (“Торпедо“ НН), Данила Квартальнов (“Звезда“), Никита Коростелев (“Сарния“,OHL), Клим Костин, Николай Чебыкин (оба – ХК МВД), Александр Волков (“СКА-1946“), Никита Дыняк (“Динамо“ Спб), Кирилл Беляев (“Югра“), Павел Карнаухов (ЦСКА), Никита Ли (“Спартак“), Герман Рубцов (“Русские Витязи“), Яков Тренин, Виталий Абрамов (оба – “Гатино“, QMJHL), Никита Попугаев (“Муз Джо“, WHL), Артур Тянулин (“Оттава 67“, OHL), Дмитрий Соколов (“Садбэри“, OHL).