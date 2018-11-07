Молодежная сборная России обыграла сборную WHL и сравняла счет в серии

Молодежная сборная России одержала победу в матче со сборной WHL (3:1). В составе победителей отличились Булат Шафигуллин, Степан Старков и Иван Муранов. У канадцев гол в активе Тая Смита.

Счет в суперсерии стал равным - 1:1. Следующий матч российская команда проведет против сборной лиги Онтарио. Игра состоится 9 ноября и начнется в 3 часа ночи по московскому времени.

Суперсерия молодежных сборных

CIBC Canada Russia Series

Россия U20 - Сборная WHL - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Смит - 1 (Девар, Саттер), 5:10 - 0:1. Шафигуллин - 1 (Калабушкин, Журавлев), 19:07 - 1:1. Старков - 1 (бол., Ольшанский, Яремчук), 58:18 - 2:1. Муранов - 1 (п.в.), 59:10 - 3:1.

Вратари: Кочетков - Тендек.

Судьи: Кольхаузер, Кэмпбелл.

7 ноября. Лэнгли. Langley Events Centre.