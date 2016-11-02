16:33 | ХОККЕЙ

Микко Коскинен: "Очень хочется обыграть парней Знарка"

0
0
0

Вратарь сборной Финляндии и СКА Микко Коскинен рассказал, что предстоящий матч против сборной России в рамках Кубка "Карьяла" будет для него очень важным, так как ему предстоит противостоять многим игрокам СКА. Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Хельсинки 3 ноября.

– Могу сказать, что любая игра против сборной России очень интересна, а предстоящий матч будет особенным, так как команду тренирует Олег Знарок, – приводит "Р-Спорт" слова Коскинена. – Мне очень хочется обыграть его парней. Это добавляет мне азарта перед игрой. Еще интереснее будет, если завтра в воротах сборной России сыграет Игорь Шестеркин. Надеюсь, так и будет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161102/1111689674.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ