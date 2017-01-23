Георгиев продлил контракт с финским ТПС на три года

Российский голкипер Александр Георгиев продлил контракт с финским ТПС, сообщает сайт команды. Новое соглашение с 21-летним хоккеистом будет рассчитано на три года. Георгиев играет за финский клуб с 2014 года и является воспитанником воскресенского "Химика". В текущем сезоне провел 20 матчей при коэффициенте отраженных бросков 93,4 процента.

– Горжусь тем, что мне предложили такой контракт, – цитирует сайт ТПС Георгиева. – С оптимизмом смотрю в будущее. Это замечательно, что такой молодой игрок, как я, смог получить такой длинный контракт. ТПС – тот клуб, в котором можно развиваться.