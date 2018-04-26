ФХР поздравила Капризова с днем рождения

Федерация хоккея России (ФХР) в своем официальном Твиттере поздравила нападающего ЦСКА Кирилла Капризова с днем рождения. Сегодня, 26 апреля, победителю Олимпиады-2018 исполнился 21 год.



- Сегодня празднует день рождения чемпион зимних Олимпийских игр-2018, нападающий национальной сборной России Кирилл Капризов, - говорится в сообщении ФХР. - Поздравляем Кирилла Капризова, желаем долгого и успешного хоккейного пути с большим количеством побед!

🎂 Сегодня празднует день рождения чемпион зимних Олимпийских Игр-2018, нападающий национальной сборной России Кирилл Капризов. Поздравляем Кирилла, желаем долгого и успешного хоккейного пути с большим количеством побед! pic.twitter.com/sTBDFsyzVv – Хоккей России (@russiahockey) 26 апреля 2018 г.