17:38 | Хоккей

ФХР поздравила Капризова с днем рождения


Федерация хоккея России (ФХР) в своем официальном Твиттере поздравила нападающего ЦСКА Кирилла Капризова с днем рождения. Сегодня, 26 апреля,  победителю Олимпиады-2018 исполнился 21 год.

- Сегодня празднует день рождения чемпион зимних Олимпийских игр-2018, нападающий национальной сборной России Кирилл Капризов, - говорится в сообщении ФХР. - Поздравляем Кирилла Капризова, желаем долгого и успешного хоккейного пути с большим количеством побед!

 

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Материалы других СМИ
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