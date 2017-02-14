ФХР отстранила тренеров "Витязя-2003" после смерти 14-летнего хоккеиста

Федерация хоккея России на заседании Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ рассмотрела эпизод, произошедший в хоккейной школе "Витязь", в котором после тренировки погиб 14-летний воспитанник команды 2003 года рождения Илья Солнышкин, сообщается на официальном сайте федерации.

По его итогам было принято решение о применении санкций в отношении тренеров команды Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина: отстранение от тренерской деятельности до выяснения обстоятельств дела. На настоящий момент расследование продолжается. В ходе него, возможно, будут применены и санкции в отношении других ответственных официальных лиц.

К расследованию подключены медицинская служба ФХР и служба безопасности ФХР. Совместной дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ в СДЮСШОР "Витязь" и других организациях запрошены все документы по данному делу. Заседания Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ будут проходить по мере поступления новых материалов.

ФХР начала собственное расследование гибели 14-летнего воспитанника "Витязя"//

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