15:55 | Хоккей

Фетисов - о заявлениях Родченкова: "Есть шанс добиться оправдания в суде"


Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что у российской стороны есть шанс добиться в судах оправдания в делах, которые начались после допинговых обвинений со стороны информатора ВАДА Григория Родченкова.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Новая правда Родченкова: что это значит?

Экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Родченков не смог на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердить часть своих утверждений о существовании в России допинговой системы. В частности он заявил, что никогда не распространял среди спортсменов "коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб, никогда не был свидетелем того, как эти пробы сдаются спортсменами, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб.

- Шанс на то, что мы сможем добиться оправдания в суде (после того, как Родченков не смог подтвердить свои допинговые обвинения в CAS), всегда есть, - цитирует Фетисова "РИА Новости". - Но для этого нужна твердая позиция, аргументы и факты. Почему мы не слишком активно боремся за свои права в международных судах? Это вопрос не ко мне. Задайте его тем, кто отвечает за антидопинговую политику в нашей стране.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180427/1136098663.html

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