Фетисов - о заявлениях Родченкова: "Есть шанс добиться оправдания в суде"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что у российской стороны есть шанс добиться в судах оправдания в делах, которые начались после допинговых обвинений со стороны информатора ВАДА Григория Родченкова.

Экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Родченков не смог на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердить часть своих утверждений о существовании в России допинговой системы. В частности он заявил, что никогда не распространял среди спортсменов "коктейль "Дюшес", не видел, как его принимают, никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб, никогда не был свидетелем того, как эти пробы сдаются спортсменами, и не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимое допинг-проб.

- Шанс на то, что мы сможем добиться оправдания в суде (после того, как Родченков не смог подтвердить свои допинговые обвинения в CAS), всегда есть, - цитирует Фетисова "РИА Новости". - Но для этого нужна твердая позиция, аргументы и факты. Почему мы не слишком активно боремся за свои права в международных судах? Это вопрос не ко мне. Задайте его тем, кто отвечает за антидопинговую политику в нашей стране.