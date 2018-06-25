Экс-хоккеист ЦСКА и "Динамо" Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле

Бывший игрок ЦСКА и "Динамо", обладатель золота юниорского чемпионата мира Сергей Огородников погиб вчера, 24 июня, катаясь на водном мотоцикле. На момент гибели ему было 32 года.

– Серега приехал в Москву из Иркутска в возрасте 15 лет. Так получилось, что в команду мы с ним пришли примерно в одно время. И с тех пор регулярно выходили на лед вместе, - рассказал в интервью "СЭ" его партнер по пятерке в "Динамо-1986" защитник Андрей Бащенко. - У нас тогда подобралась отличная пятерка. В атаке зажигали Радулов (Александр. – Прим. "СЭ"), Столяров (Геннадий. - Прим. "СЭ") и Огородников, а в обороне отрабатывали мы с Соколовым.

Серега был настоящим хоккейным интеллектуалом, умеющим отдать скрытую передачу и прочитать игру на несколько шагов вперед. Ему где-то не хватало "физики" и спортивной наглости, но эти недостатки он с лихвой компенсировал смекалкой. Вроде бы, он был не так быстр, но, при этом, почти не проваливался и успевал возвращаться назад. Играть с ним было одно удовольствие. Думаю, то же самое могут сказать и Радулов и со Столяровым. Не хочу переоценивать значимость Сергея в нашей пятерке, но, во многом, именно благодаря его шикарным передачам Саня сумел вырасти в хоккеиста мирового масштаба. Да и Генка до сих пор востребован в хороших командах КХЛ.

Отметим, что прошедший сезон Огородников провел в чемпионате Польши.

Он играл с Радуловым и мог стать звездой. Жизнь хоккеиста оборвалась в 32 года