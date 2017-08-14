Брагин назвал состав сборной России для подготовки к "Турниру четырех наций"

ФХР на своем официальном сайте объявил состав молодежной сборной России для подготовки к турниру "Четырех наций". Матчи пройдут с 23 по 27 августа в Финляндии. После подготовки на турнир отправятся 23 игрока из 28 вызванных.

Состав выглядит следующим образом:

вратари: Алексей Мельничук ("СКА-Нева"), Владислав Сухачев ("Трактор"), Кирилл Устименко ("Динамо" Спб);

защитники: Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все – "Локо"), Николай Богатов ("Ирбис"), Григорий Дронов ("Металлург" Мг), Егор Зайцев ("Динамо"), Николай Кныжов ("СКА-Серебряные Львы"), Владимир Мирошниченко ("Красная Армия"), Владислав Семин ("СКА-1946"), Александр Шепелев ("Белые Медведи");

нападающие: Андрей Алтыбармакян ("СКА-Нева"), Данил Веряев ("Торпедо"), Павел Горохов, Данила Моисеев ("Русские Витязи"), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба – "Локо"), Владислав Кара ("Ирбис"), Кирилл Кошурников, Марсель Шолохов (оба – "Белые Медведи"), Павел Кукштель, Михаил Мальцев ("СКА-1946"), Артем Манукян ("Омские Ястребы"), Максим Рассейкин ("Авто"), Тимур Хафизов ("Нефтехимик"), Игорь Швырев ("Стальные Лисы").

Напомним, что 24 августа россияне сыграют против Швеции, 25-го числа против Финляндии, а 26-го – против Чехии.