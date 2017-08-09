Барабанов признан лучшим игроком Sochi Hockey Open, Мозякин - лучшим форвардом

Нападающий СКА Александр Барабанов признан лучшим хоккеистом предсезонного турнира в Сочи, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
Хоккеисты олимпийской сборной России Игорь Шестеркин и Максим Чудинов стали лауреатами в номинациях "лучший вратарь" и "лучший защитник", а форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин был назван лучшим нападающим турнира.
Напомним, что победителем турнира стала олимпийская сборная России, обыгравшая в финале СКА (4:3 Б).
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Сергей Мозякин
- Максим Чудинов
- Игорь Шестеркин
- Александр Барабанов
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