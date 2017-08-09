17:41 | Хоккей

Барабанов признан лучшим игроком Sochi Hockey Open, Мозякин - лучшим форвардом


Нападающий СКА Александр Барабанов признан лучшим хоккеистом предсезонного турнира в Сочи, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Хоккеисты олимпийской сборной России Игорь Шестеркин и Максим Чудинов стали лауреатами в номинациях "лучший вратарь" и "лучший защитник", а форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин был назван лучшим нападающим турнира.

Напомним, что победителем турнира стала олимпийская сборная России, обыгравшая в финале СКА (4:3 Б).

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ