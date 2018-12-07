"Стальные лисы" уступили "Омским ястребам" в рамках регулярного чемпионата МХЛ со счетом 1:2.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Дмитричев – 4 (Волошин, Денисевич), 31:12 – 1:0. Дубин – 7 (Платонов), 49:36 – 1:1. И. Баданин – 11 (бол., Р. Баданин, Зубов), 53:04 – 2:1.
Вратари: Романов – Щетилин (58:20).
Судьи: Хуторов, Шмаков.
7 декабря. Омск. ДХЦ "Авангард".
"Белые медведи" (Челябинск) – "Сарматы" (Оренбург) – 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)
Голы: Ширяев – 4 (Ясинский, Кошурников), 1:53 – 1:0. Абрамов – 3 (Д. Зиновьев), 8:58 – 2:0. Степанов – 12 (Кулиев, Кошурников), 21:55 – 3:0. Мансуров – 7 (Кулиев), 31:33 – 4:0. Соколка – 4 (Юлбарисов), 33:03 – 4:1. Степанов – 13 (Ширяев, Попов), 33:20 – 5:1. Степанов – 14 (Попов, Несветаев), 43:08 – 6:1. Мансуров – 8 (мен., Кошурников), 45:44 – 7:1. Мансуров – 9 (Кулиев, Кошурников), 59:00 – 8:1.
Вратари: Шаров – Мустафин (Шарыгин, 21:55).
Судьи: Мельников, Черенков.
7 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
"КРС Хейлунцзян" (Пекин) – "Чайка" (Нижний Новгород) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Орлов – 7 (мен.), 11:38 – 1:0. Никонов – 1 (Роганов), 17:32 – 1:1. Стальнов – 8 (бол., Родионычев, Коротин), 46:11 – 1:2.
Вратари: Красановски (59:33) – Андреев.
Судья: Чернышов.
7 декабря. Харбин. Арена Харбинского спортивного университета.