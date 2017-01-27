"Крылья Советов" проиграли "Атлантам", потерпев пятое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Атланты" в серии буллитов обыграли "Крылья Советов" - 3:2. Для столичного клуба это пятое поражение подряд с общей разницей шайб 10-26.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Шевченко - 10 (бол., Язьков), 3:21 - 0:1. Каницкий - 6, 7:17 - 0:2. Зиновьев - 10 (мен., Каницкий), 24:05 - 0:3. Малетин - 8 (Максюков, Загинайко), 57:26 - 0:4. Меньщиков - 11 (бол., Пархоменко), 58:19 - 1:4. Язьков - 5 (Лудцев, Шевченко), 59:37 - 1:5.

Вратари: Шутов - Старостин.

"Снежные барсы" (Астана) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы: Морозов - 2 (бол., Богуш), 11:09 - 0:1. Ахметов - 3 (Ар. Ананичев), 26:54 - 1:1. Лапин - 8 (Ткаченко), 29:24 - 1:2. Токарев - 2 (бол., Мелихов), 32:17 - 2:2. Шашков - 2 (Лапин), 32:47 - 2:3. Фильченков - 5 (бол., Челбаев, Богуш), 45:14 - 2:4. Коротков - 17 (бол., Челбаев, Богуш), 47:24 - 2:5.

Вратари: Леонтьев - Шарапов.

"Крылья Советов" (Москва) - "Атланты" (Мытищи) - 2:3 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шабаев - 2 (Кособоков, Тихонов), 28:39 - 1:0. Дмитричев - 5 (бол., Полуэктов, Афанасов), 36:54 - 2:0. П. Щербаков - 7 (мен., Шинкаренко), 48:02 - 2:1. Талалуев - 11 (бол., Александров, Колегов), 50:36 - 2:2.

Победный буллит: Миллер.

Вратари: Трещалин - Шугаев.