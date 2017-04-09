"Красная Армия" вышла в финал МХЛ

"Красная Армия" стала первым финалистом плей-офф МХЛ. В третьем матче серии армейцы обыграли "Кузнецких медведей" - 4:2.

Соперник столичного клуба определится в серии "Реактора" и "Алмаза". Клуб из Нижнекамска сегодня проиграл, но пока ведет в серии 2-1.

МХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Красная Армия" (Москва) - 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

Голы: Карнаухов - 3 (Силаев), 5:33 - 0:1. Силаев - 2 (Карнаухов), 29:20 - 0:2. Кошелев - 5, 30:22 - 0:3. Филин - 1 (Силаев, Мещеряков), 38:56 - 0:4. Жданов - 1 (Емец), 43:11 - 1:4. Зиновьев - 2 (Пархоменко, Уткин), 44:49 - 2:4.

Вратари: Старостин (Югов, 38:56, 58:56) - Самойлов.

Судьи: Беляев, Парфенов.

9 апреля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

Счет в серии: 0-3.

"Алмаз" (Череповец) - "Реактор" (Нижнекамск) - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Климов - 1 (Марков), 2:14 - 1:0. Набиуллин - 5 (Хайруллин), 14:55 - 1:1. Климов - 2 (Марков, Грачев), 16:53 - 2:1. Угольников - 4 (Бикмуллин), 23:19 - 2:2. Орлов - 1 (Гераськин, Кудако), 25:19 - 3:2. Кудако - 8 (бол., Кодола), 48:53 - 4:2. Степанов - 1 (мен., п.в., Лощенко), 57:19 - 5:2.

Вратари: Артамкин - Енюшин (55:42 - 57:19).

Судьи: Бирин, Юдаков.

9 апреля. Череповец. Ледовый дворец.

Счет в серии: 1-2.