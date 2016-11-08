"Красная Армия" проиграла "Амурским тиграм", но сохранила лидерство на "Западе"

"Амурские тигры" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Красную Армию" (3:1). Победа позволила хабаровчанам набрать 38 очков и подняться на 6-ю строчку в Западной конференции. Армейцы продолжают лидировать на "Западе", имея в активе 51 очко.

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Красная Армия" (Москва) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Крутий - 10 (бол., Давлеткулов, Гиздатуллин), 27:56 - 1:0. Мещеряков - 7 (Каштанов, Попугаев), 37:43 - 1:1. Заседа - 9 (бол., Павлов), 56:27 - 2:1. Гиздатуллин - 10 (п.в.), 59:58 - 3:1.

Вратари: Боярчук - Самойлов (58:42 - 59:58).

Судья: Михаевич.