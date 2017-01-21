16:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Знарок просил видеоповтор в "хоккейном биатлоне"

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Главный тренер СКА и сборной дивизиона Боброва на звездном уикэнде КХЛ Олег Знарок рассказал, о чем общался с арбитрами во время мастер-шоу. По словам специалиста, он просил видеоповтор во время хоккейного биатлона, уличив сборную Востока в нарушении правил. Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев впоследствии признался, что запутался в правилах и пробежал четыре штрафных круга вместо пяти. 

- Я просил "челлендж", хотел взять видеопросмотр. Там команда Востока нарушила, вместо пяти кругов сделали четыре, - цитирует "Р-Спорт" Знарка. - Мы хотели доказать, что нужно повторить. А вообще на Востоке много мастеровитых игроков, они заслуженно победили. Хотя на таких матчах немастеровитых нет. Мотивировал ли я как-то ребят? Нет, я молчал. Я устал уже мотивировать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170121/1115214305.html

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