Злобин вернулся в систему "Спартака"

"Спартак" подписал контракт с нападающим Антоном Злобиным, находившимся в статусе свободного агента. Как информирует официальный сайт красно-белых, соглашение с 25-летним форвардом носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2019 года.

Злобин – воспитанник спартаковской школы, команда 1993 года рождения под руководством Виктора Цыплакова считалась одной из сильнейших в Москве. В 2010 году Злобин отправился в Северную Америку, шесть сезонов провел в различных лигах и становился обладателем Мемориального кубка. После возвращения в Россию форвард стал выступать в системе московского "Динамо", стал обладателем Кубка Братины ВХЛ в 2017 году.

– Я рад, что Антон возвращается в систему "Спартака", – отметил нападающий Александр Хохлачев. – Мы вместе делали первые шаги в спартаковской школе, долго играли в одном звене и хорошо понимали друг друга на площадке. Я с удовольствием вспоминаю наши совместные выступления. С тех пор прошло много лет, наши пути не пересекались, но я всегда по мере возможности следил за карьерой Антона. Уверен, что он принесет много пользы и хочу ему сказать: добро пожаловать в родную команду!