Зият Пайгин: "В начале сезона мне предложили контракт в "Ак Барсе", но меня совершенно не устраивали условия"

В ночь на субботу бывший защитник "Ак Барса" Зият Пайгин провел свой первый матч в Северной Америке, сыграв в АХЛ за "Бейкерсфилд" – фарм-клуб "Эдмонтона". Один из самых талантливых и прогрессирующих защитников России отказался подписывать контракт с казанцами и ближайшие два года проведет в Северной Америке.

– Тренер считал, что я не готов. Мы разговаривали с Зинэтулой Хайдяровичем, он мне говорил работать и тренироваться. Я кивал и обещал работать и тренироваться. И делал это, но в плей-офф не сыграл.

– Вы были не в форме, как мы узнали на пресс-конференции в пятницу.

– Значит так решили тренеры.

– И вы не хотели подписывать контракт.

– Я расскажу, как было дело. В начале сезона мне предложили подписать новый договор. Но меня совершенно не устраивали условия. Например, я считал, что контракт на три года – это много. Просил, чтобы пересмотрели условия, но больше у нас не было встреч на эту тему.

– Вы не подписали контракт и вылетели из состава. Вот и причина.

– Видите, какой вывод сделали вы. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Пайгина – скоро в "СЭ"