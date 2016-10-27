Зинэтула Билялетдинов: "Югра" держала "Ак Барс" в напряжении, несмотря на счет"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (4:1) отметил, что соперник бился до конца, несмотря на счет, и держал казанскую команду в напряжении. Специалист также порадовался вызову нападающего казанцев Владимира Ткачева в состав национальной сборной на Кубок Карьяла.

– Матч был неплохой, обе команды играли до конца, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – Несмотря на счет, соперник бился и держал нас в напряжении. Мы старались играть правильно. Были моменты, где мы, наверное, делали лишнего. В целом игра сложилась.

– Ткачев в последних трех играх забил 5 голов. Не жалко его сейчас отдавать в сборную?

– Почему я должен жалеть? Игрока приглашают в сборную. Он заслужил это. Надо радоваться.

– Степан Захарчук не играл в третьем периоде. Есть ясность, что с ним?

– У него травма, поэтому есть возможность, что в состав вернется Никита Чернов.