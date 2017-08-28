Зинэтула Билялетдинов: "Рано говорить, что Марков набрал оптимальную форму"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Амуром" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что на данный момент защитник Андрей Марков не набрал оптимальную форму. Но специалист не сомневается, что со временем он станет играть лучше.

– Как вы считаете, набрал ли Марков оптимальную форму? Обычно он начинал сезон в октябре, – вопрос Билялетдинову.

– Говорить, что он набрал форму пока рано. Ему на самом деле не так просто. Площадки большие, время другое. Но он работает над собой каждый день, это радует. Марков настоящий профессионал. Думаю, он будет в лучшей форме. Надо потерпеть.

– Звено Ткачева не выходит в большинстве. С чем это связано?

– Связано с тем, что играют другие.

– Они сильнее в данный момент?

– Я считаю, что да.

– Как прокомментируете гол, пропущенный Эмилем Гариповым?

– Что я должен сказать? Несчастный случай. Бывает такое.

Защитник "Амура" забил "Ак Барсу" из своей зоны. Видео