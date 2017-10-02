Зинэтула Билялетдинов: "Пока я доволен составом "Ак Барса"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (3:2) отметил, что обе команды сыграли агрессивно.

– Хорошая боевая игра. Обе команды играли активно, агрессивно. Были ошибки, удаления, но это все эмоции. Нам нужно поправлять и улучшать игру, – цитирует Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса".

– Как можете оценить игру Гарипова на старте сезона?

– Считаю, что он старается. Неудачи у всех бывают. Он старается играть лучше.

– С чем связано отсутствие Малыхина в третьем матче подряд?

– Связано с тем, что мы по очереди всех меняем. Сейчас его очередь.

– У команды появился новый генеральный менеджер. Какие позиции вы бы хотели усилить?

– Пока никаких. Пока я доволен составом команды.

– В моменте с голом Ткачева кто вам посоветовал взять просмотр? Кажется, там никто ничего не понял.

– Конечно, никто не понял, там куча такая была. Мы просто решили, что надо посмотреть повтор.