Зинэтула Билялетдинов: "Надеть коньки? В следующий раз"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над "Йокеритом"​ (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт казанской команды.

– Игра сама по себе была очень хорошей, интенсивной, было много борьбы. Я очень доволен командой, ребята сыграли сегодня очень здорово и в атаке, и в обороне. Не понравилось, что было много удалений, мы в этом плане должны поправить игру. В целом, я очень доволен, ребята молодцы.

– Вы наверняка были рады, что не пришлось надевать коньки сегодня (речь идет о буллите в исполнении Билялетдинова на Матче Звезд КХЛ – прим. пресс-службы "Ак Барса").

– Я был бы рад надеть, никаких проблем. Но в следующий раз, – приводит слова Билялетдинова пресс-служба "Ак Барса".

Матч звезд КХЛ: буллит от Билялетдинова. Видео