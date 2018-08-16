Зинэтула Билялетдинов: "Мне понравилось игра на маленькой площадке"

"Ак Барс" проиграл "Нефтехимику" (2:3 ОТ) в благотворительном матче в рамках подготовки к сезону КХЛ. Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от игры.

- Как вам игра на маленькой площадке?

- Через один-два дня уже привыкаешь. Мне понравилось. Это хороший момент. Углов меньше. Шайба всегда вблизи ворот.

- Почему не очень хорошо выглядели в атаке?

- С завершением будем работать.

- Будет ли играть новичок Пол Постма?

- Пол Постма - я его не видел. Это вопрос к менеджеру. (Артур ЕНИКЕЕВ)