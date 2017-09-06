Зинэтула Билялетдинов: "Игроки "Ак Барса" допускают грубые индивидуальные ошибки"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (2:3) назвал причиной поражения грубые индивидуальные ошибки игроков. Специалист заявил о необходимости внести изменения в игру команду.

– Второй матч, к сожалению, мы играем неудачно – допускаем грубые индивидуальные ошибки. Отсюда и результат, – сказал Билялетдинов. – Надо это все преодолеть и играть должным образом.

– Малыхин у вас сегодня получал много игрового времени, выходил в разных пятерках.

– Нет, он в одной пятерке выходил, и всегда в большинстве. (Алексей МАКСИМОВ)