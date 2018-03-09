19:39 | Хоккей — КХЛ

"Жертвоприношение в Астане – самое странное, что я когда-либо слышал". Легионеры – о КХЛ

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Ряд легионеров КХЛ в интервью Chicago Tribune рассказали о необычных вещах, с которыми им пришлось столкнуться во время выступления в российских и зарубежных клубах лиги.

 
Бен СКРИВЕНС (слева)."В России ты должен быть готов ко всему". Североамериканцы из КХЛ – о сюрпризах жизни в нашей стране

– Если у тебя день рождения – нужно принести торт прямо на лед, – сказал голкипер "Салавата Юлаева" Бен Скривенс. – Если вы наступили кому-то на ногу, вам должны наступить в ответ. Они очень суеверные, очень много всего. Нельзя, например, пожать человеку руку через дверной проем. Очевидно, что вы никогда бы не догадались сами, поэтому ошибок не избежать.

– Почти каждый день происходят вещи, которые заставляют меня качать головой и в которые невозможно поверить, – говорит форвард "Спартака" Райан Стоа. – Каждый день приносит удивление. Вещи, в которые нельзя поверить, происходят на самом деле.

– В Астане на льду зарезали барана – это, наверное, самая странная вещь о которой я когда-либо слышал, – заявил нападающий "Куньлуня" Жильбер Брюле. – Тренировочные лагери в России – один из самых трудных моментов, которые были в моей карьере. Вы собираетесь всей командой на два месяца и занимаетесь, занимаетесь. Два занятия на льду каждый день с перерывом на обед.

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