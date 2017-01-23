22:37 23 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Жамнов назвал "полным бредом" информацию об отставке Ярушкина

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Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов опроверг информацию об увольнении исполняющего обязанности главного тренера Алексея Ярушкина, сообщает ТАСС. По его словам, это "полный бред". Ранее сообщалось, что специалист покинет свой пост в ближайшее время. Ярушкин принял красно-белых 10 октября. Под его руководством команда занимает предпоследнее место в Западной конференции с 60 очками после 53 матчей. "Спартак" проиграл девять последних матчей, включая сегодняшнее дерби с ЦСКА (1:6). 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3965490

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КОММЕНТАРИИ (1)
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manager78

Правильно! Полный бред это ты Жамнов! Задача на сезон не выполнена досрочно! Проваливай!

23:13 23 января

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