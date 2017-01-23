Жамнов назвал "полным бредом" информацию об отставке Ярушкина

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов опроверг информацию об увольнении исполняющего обязанности главного тренера Алексея Ярушкина, сообщает ТАСС. По его словам, это "полный бред". Ранее сообщалось, что специалист покинет свой пост в ближайшее время. Ярушкин принял красно-белых 10 октября. Под его руководством команда занимает предпоследнее место в Западной конференции с 60 очками после 53 матчей. "Спартак" проиграл девять последних матчей, включая сегодняшнее дерби с ЦСКА (1:6).