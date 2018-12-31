Защитник минского "Динамо" Блум: "Белорусы счастливее россиян и лучше знают английский"

Защитник минского "Динамо" Джонатон Блум сравнил россиян и белорусов.

– Когда я только переехал из Северной Америки в Россию, то напоминал младенца. Не знал, как элементарно затариться в продуктовом магазине, вызвать такси или вовремя добраться до арены, - цитирует хоккеиста Tut.by. - По сравнению с российскими городами в Минске намного больше людей, говорящих по-английски. Например, на днях мы с сыном ходили в супермаркет и обсуждали, какие продукты класть в корзину. Вдруг ко мне подошел какой-то мужчина, белорус, и начал расспрашивать на английском: "Эй, вы из Америки? Расскажи, как ситуация с работой в Чикаго? Сколько там реально зарабатывать в месяц? ". Вообще, белорусы кажутся мне счастливее россиян. Вы более открытые – в России же люди все время отводят глаза, избегают малейшего зрительного контакта. Вы хоть улыбаетесь!

29-летний американец ранее также выступал "Адмирал", "Сочи" и "Торпедо".

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