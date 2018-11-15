Зарплата Кирилла Кольцова в ВХЛ – менее 100 тысяч рублей в месяц

"СЭ" стали известны подробности контракта защитника Кирилла Кольцова в клубе ВХЛ воронежском "Буране". По нашим данным, хоккеист будет зарабатывать менее 100 тысяч рублей в месяц. (Алексей Шевченко)

Минувший сезон Кольцов начинал в "Тракторе". В 29 матчах он набрал 9 (1+8) очков. Затем он перешел в "Спартак". В 13 матчах забросил 2 шайбы и сделал 5 результативных передач.

Кольцов, чемпион России (2008) и обладатель Кубка Гагарина (2011) выступал за "Авангард", "Салават Юлаев", СКА, "Торпедо", "Трактор" и "Спартак", а также за "Манитобу" (АХЛ). В общей сложности один из лучших бомбардиров-защитников в истории чемпионатов России набрал 320 (74+246) очков в 573 играх.