Зарипов приступит к тренировкам в ближайшие дни

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов в ближайшее время сможет приступить к тренировочным занятиям.

"Проведенное обследование показало, что серьезных проблем со здоровьем у Зарипова нет. Планируется, что в ближайшее время игрок сможет приступить к тренировочным занятиям", - приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы "Ак Барса".

Зарипов попал под зубодробительный силовой прием и ударился головой об лед //

Зарипов не продолжил встречу по решению медицинского штаба //

Зарипов - о травме: "Произошел удар, было какое-то непонятное мгновение" //

Сергей Терещенко – о силовом приеме на Зарипове: "Никакого злого умысла не было"