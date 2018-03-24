Зарипов приступит к тренировкам в ближайшие дни

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов в ближайшее время сможет приступить к тренировочным занятиям.
"Проведенное обследование показало, что серьезных проблем со здоровьем у Зарипова нет. Планируется, что в ближайшее время игрок сможет приступить к тренировочным занятиям", - приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы "Ак Барса".
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