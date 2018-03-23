Зарипов - о травме: "Произошел удар, было какое-то непонятное мгновение"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов после пятого матча серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (3:1) подчеркнул, что у него самые положительные эмоции после победы. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет результативную передачу.

– Ситуация была игровой, – цитирует "Бизнес Online" Зарипова. – Произошел удар, было какое-то непонятное мгновение. Решили не продолжать матч.

– Показалось, что в какой-то момент вы потерялись...

– Ну, да. Но я думаю, что ничего серьезного не будет. Отдохнем и будем готовиться дальше.

– Какие эмоции от победы в серии?

– Какие тут могут быть эмоции? Самые положительные. Очень рад, что мы преодолели команду, которая последние четыре года не вылазила с финалов и показывала самые лучшие результаты. В этом году мы смогли их остановить, теперь будем стараться занять их нишу.

– Вы говорили, что в плей-офф не хотели бы встретиться с "Металлургом".

– Это хоккей. Считаю, что когда перед серией присутствует небольшое волнение – это нормально. Мы вышли на лед, дали бой и показали хорошую игру.