Заокеанский агент Ковальчука подтвердил, что хоккеист олимпийский сезон проведет в КХЛ

Агент Джей Гроссман, представляющий интересы Ильи Ковальчука в Северной Америке, подтвердил, что в сезоне-2017/18 российский нападающий будет выступать в КХЛ.

По информации "СЭ", нападающий останется в России и отложит возвращение в НХЛ из-за слишком высоких запросов "Нью-Джерси", владеющего на него правам за океаном. В ближайшие дни 34-летний хоккеист подпишет новый контракт со СКА сроком на один год.

Напомним, следующим летом Ковальчуку не потребуется заключать соглашение с "Девилз", чтобы вернуться в НХЛ. Он получит статус неограниченно свободного агента и сможет перейти в любой клуб по собственному желанию.

В прошлом сезоне на счету Ковальчука 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (6+3) очков в 18 играх плей-офф за СКА.

Jay Grossman, the agent for Ilya Kovalchuk, confirms that his client will return to the KHL in 2017-18 – Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) 4 июля 2017 г.

СМИ: Ковальчук проведет сезон в КХЛ, после чего вернется в НХЛ //

Ковальчук останется в России из-за больших запросов "Нью-Джерси" //

Агент Ковальчука: "Илья остается в СКА? Без комментариев"