Заокеанский агент Ковальчука подтвердил, что хоккеист олимпийский сезон проведет в КХЛ

Агент Джей Гроссман, представляющий интересы Ильи Ковальчука в Северной Америке, подтвердил, что в сезоне-2017/18 российский нападающий будет выступать в КХЛ.
По информации "СЭ", нападающий останется в России и отложит возвращение в НХЛ из-за слишком высоких запросов "Нью-Джерси", владеющего на него правам за океаном. В ближайшие дни 34-летний хоккеист подпишет новый контракт со СКА сроком на один год.
Напомним, следующим летом Ковальчуку не потребуется заключать соглашение с "Девилз", чтобы вернуться в НХЛ. Он получит статус неограниченно свободного агента и сможет перейти в любой клуб по собственному желанию.
В прошлом сезоне на счету Ковальчука 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (6+3) очков в 18 играх плей-офф за СКА.
Jay Grossman, the agent for Ilya Kovalchuk, confirms that his client will return to the KHL in 2017-18– Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) 4 июля 2017 г.
СМИ: Ковальчук проведет сезон в КХЛ, после чего вернется в НХЛ //
Ковальчук останется в России из-за больших запросов "Нью-Джерси" //
Агент Ковальчука: "Илья остается в СКА? Без комментариев"