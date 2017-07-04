СМИ: Ковальчук проведет сезон в КХЛ, после чего вернется в НХЛ

По информации колумниста New York Post Ларри Брукса, нападающий Илья Ковальчук продолжит играть за СКА. Форвард подпишет новый контракт с армейцами, но в следующем сезоне вернется в НХЛ.

Предполагается, что в "Рейнджерс" прилагают большие усилия, чтобы заключить сделку с россиянином. Ранее сообщалось, что 34-летний хоккеист ведет переговоры как с петербуржцами, так и с рядом клубов НХЛ, где он выступал с 2001 по 2013 год с перерывом на локаут в сезоне-2004/05.

В составе СКА нападающий дважды выигрывал Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38+49).

Идеальный клуб для Ковальчука