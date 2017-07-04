Ковальчук останется в России из-за больших запросов "Нью-Джерси"

Как стало известно "СЭ", нападающий Илья Ковальчук продолжит карьеру в КХЛ из-за того, что "Нью-Джерси" требует у интересующихся им клубов слишком большую компенсацию, что их категорически не устраивает.

В ближайшие дни 34-летний Ковальчук подпишет новый контракт со СКА сроком на один год. Напомним, следующим летом ему не потребуется заключать соглашение с "Девилз", чтобы вернуться в НХЛ. Он получит статус неограниченно свободного агента и сможет перейти в любой клуб по собственному желанию.

В прошлом сезоне на счету Ковальчука 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (6+3) очков в 18 играх плей-офф за СКА. (Игорь ЕРОНКО)

СМИ: Ковальчук проведет сезон в КХЛ, после чего вернется в НХЛ