Захар Арзамасцев: "Матч звезд КХЛ не смотрел, он шел во время тренировки"

Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев в интервью "Бизнес Online" рассказал, почему не смотрел Матч звезд КХЛ, а также отметил, что у уфимцев будет запредельный настрой на матч регулярного чемпионата против ЦСКА.

– Как прошла пауза, связанная с Матчем звезд?

– Тренировались, был большой перерыв. Отдохнули два дня, потом тренировались и готовились к домашней серии. Матч звезд я не смотрел.

– Почему?

– Он шел во время тренировки.

– Если "Авангард" проиграет "Металлургу", а вы обыграете "Витязь", то "Салават" поднимется на второе место. Думаете о турнирной таблице?

– Особо так не следим. Нам просто надо выигрывать, мы прекрасно понимаем, что задел небольшой, поэтому надо его наращивать. Это будут важные четыре игры, нужно уйти на длинный перерыв с хорошим настроением.

– В первом круге вы проиграли "Словану" и ЦСКА. Есть обида и спортивная злость на этих соперников?

– Вы сами понимаете, какой соперник ЦСКА. Настрой будет запредельный. "Слован" мы обязаны обыгрывать.

– Сейчас "Салават" находится в той форме, чтобы он мог обыграть ЦСКА?

– Зачем загадывать? Мы готовимся каждый день, к каждому матчу. Мы будем биться, нам очки нужны, у соперника уже ест место в плей-офф, а у нас все шатко.