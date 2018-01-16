Захар Арзамасцев: "Матч звезд КХЛ не смотрел, он шел во время тренировки"

Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев в интервью "Бизнес Online" рассказал, почему не смотрел Матч звезд КХЛ, а также отметил, что у уфимцев будет запредельный настрой на матч регулярного чемпионата против ЦСКА.
– Как прошла пауза, связанная с Матчем звезд?
– Тренировались, был большой перерыв. Отдохнули два дня, потом тренировались и готовились к домашней серии. Матч звезд я не смотрел.
– Почему?
– Он шел во время тренировки.
– Если "Авангард" проиграет "Металлургу", а вы обыграете "Витязь", то "Салават" поднимется на второе место. Думаете о турнирной таблице?
– Особо так не следим. Нам просто надо выигрывать, мы прекрасно понимаем, что задел небольшой, поэтому надо его наращивать. Это будут важные четыре игры, нужно уйти на длинный перерыв с хорошим настроением.
– В первом круге вы проиграли "Словану" и ЦСКА. Есть обида и спортивная злость на этих соперников?
– Вы сами понимаете, какой соперник ЦСКА. Настрой будет запредельный. "Слован" мы обязаны обыгрывать.
– Сейчас "Салават" находится в той форме, чтобы он мог обыграть ЦСКА?
– Зачем загадывать? Мы готовимся каждый день, к каждому матчу. Мы будем биться, нам очки нужны, у соперника уже ест место в плей-офф, а у нас все шатко.
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- КХЛ
- Металлург Мг (хоккей)
- Авангард Омск
- ЦСКА (хоккей)
- Витязь (хоккей)
- Захар Арзамасцев
- Слован Бр (хоккей)