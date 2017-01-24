Юусо Хиетанен: "Личный рекорд радует не так сильно, как игра "Динамо" в защите"

Защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен заявил, что для него самое главное - положительный результат команды в чемпионате, чем личные достижения. В текущем сезоне "регулярки" КХЛ 31-летний хоккеист побил собственный рекорд по заброшенным шайбам в чемпионате – 11. Всего на его счету 25 (11+14) баллов в 51 встрече. За "Динамо" он играет с 2015 года, до этого он провел четыре сезона в "Торпедо".

– Конечно, всегда приятно ставить новые рекорды, но самое важное, что команда набрала ход в январе, мы довольны игрой, которую показываем, – цитирует "Р-Спорт" Хиетанена. – Так что личный рекорд радует, но не так сильно, как наша игра, особенно в защите. Все начинается с защиты, мы отдаем все силы, чтобы не пропустить, и именно это приводит нас к успеху в последних матчах.

Сейчас для нас главное – удержать этот уровень, сохранить эту энергию и войти в плей-офф в хорошей форме. Да, отставание от третьего места совсем небольшое, но мы не забегаем далеко вперед, думаем только о следующем матче.