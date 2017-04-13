Юрзинов отказался от предложения клуба КХЛ и ждет других вариантов

Бывший главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов-младший отметил, что отказался от предложения возглавить один из клубов КХЛ и готов рассматривать другие варианты. Вчера генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов опроверг информацию, что главным тренером команды может стать Юрзинов. Ранее специалиста называли в числе кандидатов на пост главного тренера "Спартака".

- Приятно, что меня указывают в качестве кандидата в какие-то клубы, но конкретных предложений не так много. Насчет других клубов - это все разговоры, - цитирует "Р-Спорт" Юрзинова. - У меня было одно конкретное предложение, но я отказался от него. Сейчас я нахожусь в хорошей физической форме и эмоциональном состоянии, поэтому готов вернуться к работе в КХЛ и готов рассматривать варианты. Приоритетом для меня, несомненно, является работа в КХЛ. Я российский тренер и хотел бы работать в российской лиге.

Работы я не боюсь, а после успешного сезона в Китае у меня много позитивных эмоций и много идей, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Имея такой опыт работы на должности главного тренера и зная хоккейную конъюнктуру, хотелось бы применить все это в КХЛ. В прошедшем сезоне сложилась интересная ситуация, что мне приходилось не только работать с командой, но и заниматься делами менеджера, удалось попробовать себя в этой роли. Поэтому мне интересно было бы поработать генеральным менеджером.