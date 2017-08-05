Юрий Яковлев: "СКА предложил слишком большие деньги за Гаврикова"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев рассказал о селекционной политике клуба, отметив, что очень жалко отдавать своих игроков. По словам руководителя, СКА предложил слишком большие деньги за Владислава Гаврикова.

– У нас есть задача – воспитывать своих игроков, свою молодежь, – приводит слова Яковлева официальный сайт клуба. – Будет противоречиво, если мы работаем-работаем, а ребятам не даем проявить себя.

Естественно, жалко отдавать своих игроков в другие команды, но мы должны руководствоваться разумными подходами к решению этой задачи.

Мы очень хотели оставить Гаврикова, делали ему предложение, вели переговоры с ноября до июня. Но мы не договорились, СКА предложил слишком большие деньги, на наш взгляд. Нам пришлось уступить.

Локтионову также были предложены большие деньги, но их это не устроило, и он решил попробовать себя в НХЛ. С Кадейкиным мы ведем переговоры, Галимов тренируется, но у него травма. С Пашниным вели переговоры, но мы должны кем-то жертвовать.