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Юрий Александров: "Я – свободный агент. Буду выбирать"

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Защитник Юрий Александров, вернувшийся из расположения "Монреаля", отметил, что еще не успел найти новую команду. Обладатель Кубка Гагарина в составе СКА принял участие в тренировочном лагере "Канадиенс" и провел несколько выставочных встреч, но контракт с ним в итоге так и не был подписан.

 
Юрий АЛЕКСАНДРОВ.Юрий Александров: "Чтобы закрыть страницу НХЛ, нужно ее открыть"

– Почему вы решили поехать в Северную Америку?

– Решил снова попробовать. У меня были и другие варианты, но из них именно "Монреаль" показался оптимальным.

– Вы вернулись в Череповец?

– В Санкт-Петербург – сейчас я живу здесь.

– Известно, где вы будете играть?

– Прилетел из Канады только два дня назад. Мне еще надо решить кое-какие домашние дела, но работа по поиску нового клуба идет. Это же не так быстро. Кто-то на выезде, кому-то нужно время. Но я свободный агент и буду выбирать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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