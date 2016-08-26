05:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

Юкка Ялонен: "Йокериту" было сложно, пропустив две шайбы от "Сочи"

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Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сочи" (2:3) отметил напряженный характер встречи. Специалист посетовал, что его команда не смогла добиться успеха.

– Очень тяжело было играть против такой команды, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Ялонена. – Мы думали, что быстро забьем третий гол, но этого не случилось. У нас было много моментов, но в этих эпизодах хорошо действовал Константин Бакулин, и мы не играли так, как надо было.

– Насколько серьезное повреждение получил нападающий Джоуи Хишон?

– Пока еще не знаем, потому что у него уже было похожее повреждение.

– Ожидали ли вы такого яркого и быстрого начала от хоккеистов "Сочи" или ждали, что будет разведка?

– Мы слишком много играли в первом периоде в меньшинстве. Таким образом "Сочи" забил нам два гола. Очень трудно было потом играть.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-%E2%80%93-Jokerit-Press-konferencija-trenerov-4520

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