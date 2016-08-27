Юкка Ялонен: "Йокерит" проиграл "Торпедо" потому, что не очень хорошо сыграл в большинстве"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен считает, что его команда проиграла "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3) из-за не очень хорошей игры в большинстве. Также он посетовал на слишком сложну игру в исполнении его хоккеистов.

- Проиграли потому, что не очень хорошо сыграли в большинстве, - цитирует "Р-Спорт" Ялонена. - Имели три возможности в конце матча, чтобы реализовать лишнего и забросить вторую шайбу, но не смогли этого сделать. Мало двигались, много передавали шайбу и старались сыграть слишком сложно.