22:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

Юкка Ялонен: "Йокерит" проиграл "Торпедо" потому, что не очень хорошо сыграл в большинстве"

0
0
0

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен считает, что его команда проиграла "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3) из-за не очень хорошей игры в большинстве. Также он посетовал на слишком сложну игру в исполнении его хоккеистов.

- Проиграли потому, что не очень хорошо сыграли в большинстве, - цитирует "Р-Спорт" Ялонена. - Имели три возможности в конце матча, чтобы реализовать лишнего и забросить вторую шайбу, но не смогли этого сделать. Мало двигались, много передавали шайбу и старались сыграть слишком сложно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160827/1050896003.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ