Юкка Ялонен: "Формат игры "четыре на четыре" для Матчей звезд КХЛ является идеальным"

Главный тренер сборной дивизиона Боброва и "Йокерита" Юкка Ялонен назвал идеальным вариант с игрой между командами дивизионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Матче звезд в формате "четыре на четыре".

Согласно регламенту турнира, игры полуфиналов, матча за третье место и финала проводятся в два периода по 10 минут, а в случае ничьей пробиваются штрафные броски. На льду у каждой команды выступают по четыре полевых игрока. Сборная дивизиона Боброва под его руководством заняла в рамках мини-турнира четвертое место.

"Мне нравится нынешний формат в плане количества игроков на льду. Если бы играли "пять на пять", то, возможно, голов бы и не было. Идеальный вариант – "четыре на четыре", а "три на три" – это слишком много было бы шансов забить. Жаль, что мы не выиграли, но важней было для болельщиков увидеть, как мы играем", – приводит ТАСС слова Ялонена.

Помощником Ялонена в команде была телеведущая Наталья Кларк. "С ней было интересно работать, она хорошо подготовлена. Было видно, что она хотела помочь команде, с ней было хорошо. Что касается организации, то, возможно, можно было улучшить все в плане оповещения, чтобы все знали, что происходит, но особых проблем не было", – отметил он.

Ранее директор "Йокерита" по международному сотрудничеству Роман Рябков сообщил, что клуб серьезно намерен организовать Матч звезд 2019 года в Хельсинки. "Это было бы хорошей идеей, там не было еще таких матчей. "Йокерит" и КХЛ могли бы проделать хорошую работу в плане организации. Наш клуб и Финляндия этого заслуживают", – подчеркнул тренер.