22:29 | Хоккей — КХЛ

Юкка Ялонен: "Если бы Лауридсен подрался с Капризовым, то Кирилл завтра бы не играл"

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Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения от ЦСКА (0:4) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина отметил справедливость результата. По его словам, нужно улучшить базовые вещи: катание и силовую борьбу.

– Поздравляю ЦСКА с победой, – сказал Ялонен. – Сегодня победила команда, которая была лучше. ЦСКА играл хорошо, а мы сегодня играли плохо. Завтра продолжим.

– Что стало главной проблемой? Что нужно изменить завтра?

– Банальные базовые вещи: катание и силовая борьба.

– Сегодня двухметровый Лауридсен пытался влезть в драку с Капризовым. Он, мягко говоря, не соответствует оппоненту по габаритам. Не считаете, что ему нужно выбирать соперников покрупнее и постарше?

– Во-первых, там было очевидно нарушение на Лауридсене. Я, честно говоря, не заметил там никакой драки. Если бы она была – то Капризов вряд ли бы играл завтра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Человек 555

за Кирюху весь ёкерит ушатаем и вам играть следующие игры не кем будет

23:27

Есть мнение...

...а мы сегодня играли плохо. Завтра продолжим.

22:35

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