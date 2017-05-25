Йордан хочет остаться в КХЛ

Агент чешского защитника Михала Йордана Роберт Спаленка заявил, что хоккеист хочет остаться в КХЛ и в настоящий момент ведутся переговоры с несколькими клубами. Напомним, что "Ак Барс" расторг контракт с 26-летним хоккеистом.

– Да, он хочет остаться в лиге, сейчас ведем переговоры с новыми командами, – цитирует Hokej.cz Спаленку. – Ясность наступит в ближайшее время.

В минувшем сезоне чех провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) очков, также он записал на свой счет 2 (1+1) очка в 9 встречах Кубка Гагарина. До казанцев Йордан выступал в НХЛ за "Каролину".