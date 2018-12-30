"Йокерит" одержал победу над "Слованом" в Братиславе

"Йокерит" одержал победу над "Слованом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1. В составе финской команды отличились нападающие Йессе Йоэнсуу, Сакари Маннинен и Никлас Йенсен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Йоэнсуу - 15 (Грант, Норман), 18:13 - 0:1. Маннинен - 14 (бол., Леписто, Плэтт), 27:16 - 0:2. Н. Йенсен - 11 (п.в., Маннинен), 59:41 - 0:3. Чипчура - 2 (Грман), 59:56 - 1:3.

Вратари: Чильяк (57:13 - 59:41) - Калныньш.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 34 (6+15+13) - 27 (10+11+6).

Судьи: Лаврентьев, Наумов.

30 декабря. Братислава. "Словнафт-Арена".

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