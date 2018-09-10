"Йокерит" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились нападающие Джефф Плэтт, Йессе Йоэнсуу и Марко Анттила, а также защитник Алекс Грант. У хозяев отличился защитник Кристиан Хенкель.
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"Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Плэтт - 2 (бол., Леписто), 16:54 - 0:1. Грант - 1 (бол., О`Нилл, Мозес), 32:38 - 0:2. Йоэнсуу - 2, 43:37 - 0:3. Хенкель - 2 (Китаров, Ковыршин), 44:27 - 1:3. Анттила - 1 (п.в., Лев, Калныньш), 59:25 - 1:4.
Вратари: Энрот (59:08 - 59:25) - Калныньш.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 28 (5+13+10) - 24 (8+7+9).
Судьи: Ансонс, Одиньш.
10 сентября. Минск. "Минск-Арена".