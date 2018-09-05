"Йокерит" обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе хабаровского клуба шайбу забросил нападающий Денис Голубев, у хозяев поля отличились форварды Мика Ниеми, Пекка Йормакка и Никлас Йенсен.
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"Йокерит" (Хельсинки) - "Амур" (Хабаровск) - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Голубев - 1 (Коларж, Пьянов), 15:04 - 0:1. Ниеми - 1 (Йормакка, Лауридсен), 22:15 - 1:1. Йормакка - 1 (Столлери, Н. Йенсен), 26:22 - 2:1. Н. Йенсен - 1 (Йормакка), 44:32 - 3:1.
Вратари: Калныньш - Кашик (58:26).
Штраф: 15 - 9.
Броски: 19 (4+8+7) - 31 (7+9+15).
Судьи: Раводин, Фатеев.
5 сентября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".